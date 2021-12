Xiaomi Mi A3 si aggiorna con le patch di dicembre

Xiaomi Mi A3, quello che rimane il più recente smartphone Android One lanciato sul mercato dalla casa cinese, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento software.

L'update per Xiaomi Mi A3 corrisponde alla build V12.0.17.0 RFQMIXM e ha un peso di ben 458 MB. Come vedete dallo screenshot in galleria, a dispetto del peso, l'aggiornamento introduce soltanto le patch di sicurezza Android aggiornate a dicembre 2021. Non sarebbero previste altre novità dal changelog.