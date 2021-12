Xiaomi Mi 6 immortale: arriva la MIUI 13 non ufficiale

A pochi giorni dal lancio in Cina della MIUI 13 arriva una curiosa notizia proprio per i possessori di Xiaomi Mi 6. Le immagini in galleria mostrano l'ex top di gamma Xiaomi aggiornato proprio alla MIUI 13 . Chiaramente si tratta di una build non ufficiale , sviluppata e installata tramite custom recovery da un utente di Weibo.

Nonostante la non ufficialità della build, la MIUI 13 sembra funzionare a dovere su Xiaomi Mi 6. Di certo non è ancora appetibile per gli utenti europei ma è segno di speranza per coloro che attendono una custom ROM della MIUI 13 per il loro Mi 6 nel prossimo futuro.