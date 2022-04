Xiaomi Mi 10T Pro si aggiorna ad Android 12 con MIUI 13

Il major update per Xiaomi Mi 10T Pro arriva con la MIUI 13 , l'ultimissima release della personalizzazione di Android di Xiaomi. La build in questione corrisponde alla 13.0.2.0 . SJDEUXM e l'aggiornamento ha un peso di circa 3,3 GB . Oltre a tutte le novità di Android 12 e della MIUI 13, troviamo anche le patch di sicurezza Android aggiornate a marzo 2022 .

Arrivano ottime notizie per i possessori di Xiaomi Mi 10T Pro , uno dei dispositivi di fascia alta lanciati in Italia nel 2020 dal gigante cinese. Finalmente arriva Android 12 .

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA, anche a livello internazionale. Possiamo quindi aspettarci che il rollout si completerà a breve anche in Italia.