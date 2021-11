Xiaomi allarga il rollout della MIUI 12.5 Enhanced Edition: ecco i modelli aggiornati

Torniamo a parlare della MIUI 12.5 Enhanced Edition , la nuova versione dell'interfaccia Android di Xiaomi rilasciata a valle della MIUI 12.5, che per certi versi ha deluso. Xiaomi ha appena allargato la sua disponibilità a nuovi modelli.

I modelli appena visti stanno ricevendo l'aggiornamento esclusivamente nella regione cinese, potrebbe volerci qualche settimana affinché l'update arrivi anche in Europa. Xiaomi prevede di completare la distribuzione della sua MIUI 12.5 Enhanced Edition per dicembre 2021, quindi ci aspettiamo che entro la prima parte del 2022 la nuova versione della MIUI arrivi stabilmente anche in Italia.