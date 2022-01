Un ricco aggiornamento arriva per il Samsung Galaxy S21 FE e ottiene anche la patch di sicurezza di gennaio

Nel primo vero aggiornamento per il nuovo Samsung Galaxy S21 FE il pacchetto delle novità è bello ricco e, tra le molte cose, si nota la patch di sicurezza di gennaio 2022.

Grande quasi 4 GB, andrà non solo a dare ai vari dispositivi la già citata patch, ma anche dei miglioramenti nella stabilità generale e ottimizzazioni e correzioni di vari bug. Inoltre, in conformità con le nuove pratiche in One UI 4, sono stati ottenuti degli update anche per alcune applicazioni: