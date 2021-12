Tutti gli sfondi ufficiali della MIUI 13: ecco dove scaricarli

Oggi, 28 dicembre, è stata una giornata molto importante per Xiaomi, la casa cinese che ha presentato i suoi nuovi top di gamma Xiaomi 12 al fianco della MIUI 13, la nuova personalizzazione di Android 12.

A pochissime ore dal lancio ufficiale in Cina possiamo già avere un'anteprima della nuova interfaccia utente di Xiaomi provando gli sfondi ufficiali. Tra le novità introdotte sono stati menzionati i nuovi sfondi di Xiaomi: le immagini in galleria vi forniranno un'anteprima, si tratta di scatti astratti con tonalità prevalentemente scure. In totale troviamo 41 immagini divisi in 5 categorie: Colored Glaze, Crystallization, Concerto, Natural Texture e Black Gobi.