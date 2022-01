Torna la possibilità di gestire i volumi Chromecast con i Pixel: arriva il fix

L'update in fase di rilascio risolve anche un problema fastidioso che era stato introdotto con la prima versione stabile di Android 12 sui Pixel, consistente nell'impossibilità di gestire i volumi audio dei contenuti trasmessi con Chromecast tramite i pulsanti volume dello smartphone . Google aveva precisato di aver intenzionalmente disabilitato l'opzione per un problema di permessi.

Da poche ore Google ha avviato l'aggiornamento di gennaio per i suoi Pixel, con diverse novità che risolvono alcuni problemi che erano riscontrati sui suoi modelli di smartphone con Android 12 .

Come vedete dagli screenshot in galleria, dopo l'aggiornamento di gennaio i Pixel sono di nuovo in grado di gestire i volumi audio dei contenuti trasmessi con Chromecast.

Al momento non tutte le app sembrano però funzionare dopo il fix: con YouTube e YouTube Music si riscontrano ancora problemi nella gestione dei volumi da smartphone. Google ha riferito che il team di sviluppo di YouTube ci sta lavorando, lasciando intendere che il fix arriverà tramite un aggiornamento delle app.