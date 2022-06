Terzo aggiornamento per la terza beta di Android 13: troppi bug!

La terza beta di Android 13 sta facendo disperare Google. Dopo il rilascio pochi giorni fa, l'azienda è corsa ai ripari in neanche 48 ore con una patch contenente soprattutto fix di bug, Android 13 Beta 3.1, e ora è in via di distribuzione una seconda patch, Android 13 Beta 3.2. Andiamo a vedere cosa va a correggere.

La terza Beta di Android 13 conteneva una serie di novità, tra cui:

Rimozione dell'opzione Fast Pair nelle Impostazioni

nelle Impostazioni Nuovi pulsanti nelle Impostazioni di sistema

Nuova interfaccia utente per l'impostazione dell'impronta digitale per sbloccare il device.

per l'impostazione per sbloccare il device. Barra di navigazione inferiore più larga e più spessa.

più larga e più spessa. Possibilità di abilitare i suggerimenti per le ricerche sul web tramite la barra di ricerca del Pixel Launcher .

tramite la barra di ricerca del . Avvisi in merito all'attivazione del flash all'interno del widget At a Glance.

Come abbiamo detto, la prima patch conteneva soprattutto fix e ora la nuova Beta 3.2 contiene sia novità (poche) che fix (molti). L'aggiornamento (build TPB3.220610.004 di 238 MB su Pixel 4a) è ora in via di distribuzione (qui la pagina per aderire al programma beta) per

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4 XL

Pixel 4

Ecco qui sotto cosa contiene.