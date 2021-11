TCL annuncia Android 12 per i suoi smartphone: ecco quando arriverà

Google ha rilasciato la versione stabile di Android 12 nemmeno un mese fa e già alcuni produttori hanno iniziato a rilasciarlo per i loro modelli sul mercato. Tra questi la prima è stata Samsung , per quanto riguarda la versione stabile, e TCL si è appena unita al coro.

La versione stabile di Android 12 arriva in seguito al programma di beta testing lanciato da TCL per alcuni dei suoi device sul mercato. L'azienda non ha indicato esplicitamente se Android 12 è già in fase di rilascio per TCL 20 Pro 5G, ma possiamo aspettarci che lo sarà comunque tra pochi giorni.