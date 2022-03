Svelata una delle più grandi novità di Android 13: l'interfaccia per PC!

Come stiamo osservando già da tempo, Google si sta impegnando a fondo per migliorare l'esperienza utente sui dispositivi che hanno un display più ampio. In questo senso Android 12L ha rappresentato un passo importante, a partire dall'aggiunta di una barra delle applicazioni e layout aggiornati per tablet e pieghevoli. Con Android 13, però, l'intenzione dell'azienda è andare oltre.