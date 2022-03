Stanno arrivando le patch di febbraio per OnePlus 9 e 9 Pro

OnePlus 9 e 9 Pro , infatti, beneficeranno dell'update C.46 che risolverà anche diversi bug, tra cui arresti anomali causati dall'app Alexa , un problema relativo al 5G e la criticità che affliggeva lo schermo, il quale appariva sfocato in alcuni momenti. Inoltre, migliorata la stabilità generale del sistema.

Il rilascio di OxygenOS 12 (vC. 46) avverrà in maniera graduale, tuttavia si potrà effettuare l'installazione manuale attraverso un pacchetto OTA (attualmente, però, non ancora disponibile per l'Europa).