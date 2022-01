Sospiro di sollievo per Realme Pad: Android 12 arriverà ma ci sarà da attendere

Stando infatti a quanto trapelato in precedenza, si diceva che Realme Pad non avrebbe mai ricevuto il major update ad Android 12. Questo per fortuna è stato smentito da Realme stessa , la quale ha riferito che il tablet riceverà ufficialmente Android 12 . Anche se ci sarà da attendere un po'.

Stando a quanto riferito dall'azienda il major update per Realme Pad è atteso per il terzo trimestre 2022, ovvero entro settembre 2022. E Android 13? Realme dice che attualmente non hanno piani per aggiornare il tablet alla successiva versione del robottino verde.