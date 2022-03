Sony Xperia 5 II si aggiorna ad Android 12

Arrivano delle notizie per i possessori di Sony Xperia 5 II, uno dei top di gamma degli anni recenti di casa Sony, perché è stato appena rilasciato Android 12.

L'aggiornamento per il dispositivo di Sony corrisponde alla build 58.2.A.0.899 e ha il peso di circa 1 GB. Il major update è in fase di rilascio anche per la variante europea di Xperia 5 II, corrispondente al codice modello XQ-AS52, e include tutte le novità caratteristiche di Android 12 insieme alle patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2022.