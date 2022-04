Sony Xperia 10 II sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 12

Come già annunciato da Sony, è in fase di rilascio l'aggiornamento ad Android 12 per l'Xperia 10 II. Per il momento, l'update è disponibile per gli utenti del sud-est asiatico e ha un peso complessivo di circa 900 MB (mentre il numero di versione è 59.2.A.0.422.). Oltre ad Android 12, l'aggiornamento include anche le patch di marzo 2022.

Uno screenshot condiviso su Reddit, inoltre, rivela che l'aggiornamento non influirà sui dati degli utenti e che quest'ultimi non potranno ritornare alla precedente versione di Android. Per quanto riguarda la disponibilità negli altri Paesi, Sony non ha ancora rilasciato alcuna tempistica.