Sony Xperia 1 II e Xperia Pro si aggiornano ad Android 12

Il major update per Sony Xperia 1 II e Xperia Pro fa riferimento alla build 58.2.A.0.899 per il primo e alla build 58.2.A.0.899 . Le novità incluse nell'aggiornamento corrispondono a tutte quelle caratteristiche di Android 12 , mentre le patch di sicurezza Android risultano aggiornate a gennaio 2022 .

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti statunitensi, per entrambi i dispositivi. Ci aspettiamo che il rollout si allarghi presto anche all'Italia nel giro dei prossimi giorni.