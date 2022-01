Sony abbraccia Android 12: l'aggiornamento stabile sbarca su Xperia 1 e 5 di terza generazione

Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III stanno dunque inziando a ricevere l'aggiornamento alla versione stabile di Android 12: per entrambi, l'update è caratterizzato dal codice versione 61.1.A.1.149 e, oltre alle tante novità proprie del nuovo sistema operativo, porta anche le patch di sicurezza di dicembre 2021. Al momento non è noto il changelog specifico per dispositivo.

In ogni caso, l'update è già in rollout e dunque se siete possessori di Xperia 1 III o Xperia 5 III potete controllare la presenza di eventuali aggiornamenti dalla pagina specifica delle impostazioni.