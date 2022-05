Ecco tutti gli smartphone che possono avere la beta di Android 13

Durante lo scorso Google I/O abbiamo visto diverse novità per il settore smartphone e indossabili, con Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel Watch. Oltre a questo è arrivata anche la seconda Beta pubblica di Android 13, che ha introdotto la possibilità di adesione anche ai dispositivi non Pixel.

Abbiamo già accennato al fatto che diversi produttori hanno aderito al programma beta di Android 13, rendendo possibile per alcuni dei loro modelli di provare in anteprima le novità di Android 13. Ora andiamo a vedere esattamente di quali modelli si tratta:

Google

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

ASUS

ASUS Zenfone 8

Sharp

Aquos sense6

Lenovo

Lenovo P12 Pro

Nokia

Nokia X20

Vivo

Vivo X80 Pro

OnePlus

OnePlus 10 Pro

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Pad 5

OPPO

OPPO Find X5 Pro

Realme

Realme GT2 Pro

ZTE

ZTE Axon 40 Ultra

La disponibilità al download della beta di Android 13 non è confermata per tutti i dispositivi elencati, per alcuni potrebbe volerci ancora del tempo per poter aderire pubblicamente. Trovate maggiori dettagli alla pagina dedicata al programma beta di Android 13 da parte di Google.