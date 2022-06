La serie Pixel 3a si aggiorna a sorpresa, con poche novità

Arriva un nuovo aggiornamento software a sorpresa per la serie Pixel 3a, gli smartphone medio-gamma di Google lanciati ormai da qualche anno sul mercato.

L'update è rivolto a Pixel 3a e Pixel 3a XL, e consiste nella build SP2A.220505.006. Si tratta di un piccolo aggiornamento successivo a quello di maggio, non previsto perché il periodo di supporto software è scaduto per i due dispositivi. L'aggiornamento non introduce le nuove patch di giugno, pertanto possiamo aspettarci che si tratta soltanto di qualche ottimizzazione.

L'update ha un peso di circa 10 MB ed è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale. Fateci sapere se l'avete ricevuto e se avete notato l'introduzione di novità che non abbiamo menzionato.