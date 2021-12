Serie OnePlus 8 si aggiorna e riceve la patch di sicurezza di dicembre

I OnePlus 8 e 8 Pro stanno gradualmente ricevendo il nuovo aggiornamento di OxygenOS, che tra le varie introduzioni prevede l'arrivo della patch di sicurezza di dicembre 2021.

Per la nostra Europa i numeri di build sono 11.0.1.10.IN21BA per il OnePlus 8 e 11.0.1.10.IN11BA per l'8 Pro e al di là della già citata patch di sicurezza il changelog prevede l'ottimizzazione della visualizzazione dell'interfaccia utente delle Impostazioni, la correzione di un problema per il quale Google Assistant e Gpay non venivano visualizzati come previsto nell'installazione guidata, e infine la correzione di un altro problema legato alla bassa probabilità di un crash di WhatsApp.