La serie Galaxy S21 si aggiorna in anticipo con le patch di giugno

Samsung si conferma celere e attenta nella distribuzione di aggiornamenti software per i suoi smartphone e avvia la distribuzione di un nuovo update di sicurezza per la serie Galaxy S21.

L'aggiornamento in questione consiste nella build G998BXXU5CVEB ed è diretto a Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Arrivano quindi le patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2022, le quali risolvono diverse vulnerabilità a livello di sistema Android e di One UI. Non sarebbero incluse altre novità.

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA per gli utenti tedeschi, ci aspettiamo quindi che a breve arriverà anche in Italia.