La famiglia Galaxy S20: sicurezza e miglioramenti per la fotocamera

L'aggiornamento per la serie Galaxy S20 introduce le patch di sicurezza Android di maggio 2022 , le quali risolvono almeno 33 vulnerabilità classificate come critiche o di pericolosità media. L'aggiornamento introduce anche dei consistenti miglioramenti alla qualità fotografica in modalità Notturna e Ritratto .

Inoltre, l'update introduce ulteriori miglioramenti per il widget Meteo e per alcuni Galaxy Themes. Il peso totale dell'aggiornamento dovrebbe aggirarsi attorno al GB.

L'update descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica in Europa in alcuni paesi europei per tutti i modelli della serie Galaxy S20. Fateci sapere se è già arrivato anche dalle vostre parti.