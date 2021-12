Samsung avanti tutta: Z Fold 3 e Z Flip 3 già aggiornati ad Android 12!

Nel primo caso l'update è stato avvistato in Serbia, con numero di build F711BXXU2BUKM , il secondo al momento solo in Corea del Sud, ma se tutto andrà come per la serie S21, nel giro di pochi giorni il rollout si allargherà al resto del mondo.

Assieme ad Android 12 arriva anche la One UI 4.0, l'ultima versione della celebre interfaccia personalizzata di Samsung, con design in Material You, nuovi widget, miglioramenti per privacy e sicurezza, aggiornamenti alle app di sistema e altro. In entrambi i casi, ci sono anche le patch di dicembre.

Iniziate quindi a cercare aggiornamenti sui vostri pieghevoli Samsung ed approfittate del form contatti per segnalarci se doveste avvistarlo in Italia prima di un nostro articolo. E di nuovo, brava Samsung!