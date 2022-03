Samsung regina degli aggiornamenti: One UI 4.1 con Android 12 su un'ampia gamma di smartphone e tablet

Con l'ultimo annuncio ufficiale Samsung conferma tale posizione . L'azienda sudcoreana ha appena annunciato Android 12 con la One UI 4.1 per un'ampia gamma di smartphone e tablet. Andiamo subito a vedere tutti i modelli contemplati:

Tra le novità più interessanti incluse nella One UI 4.1 con Android 12, Samsung ha sottolineato la presenza del live sharing con Google Duo, la modalità Expert Raw per l'app Fotocamera di Samsung, l'arrivo della gomma magica che abbiamo visto con i Pixel 6 e che è stata denominata Object Eraser da Samsung, nuove opzioni di sicurezza e miglioramenti per il controllo grammaticale della tastiera Samsung.

Abbiamo comunque parlato di tutte le novità di Android 12 e della One UI 4.1 in questo articolo. Samsung non ha indicato le tempistiche di rilascio per i dispositivi citati. Aspettatevi delle tempistiche più brevi per i dispositivi più recenti tra quelli in elenco.