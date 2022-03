Samsung porta la One UI 4.1 su Galaxy Note 20, S21 FE e A52

Per Galaxy Note 20 , il rollout riguarda le varianti Global (ovvero quelle con Exynos 990) di Note 20 4G, Note 20 5G e Note 20 Ultra 5G . L'aggiornamento ha numero build N98xxXXU3FVC5 e porta con sé anche le patch di sicurezza di marzo 2022 . L'update è in arrivo in tutta Europa.

Giornata piena di aggiornamenti per gli smartphone e tablet di Samsung : l'azienda coreana ha infatti iniziato il rollout della One UI 4.1 , basata su Android 12 , per Galaxy Note 20, Galaxy S21 FE e Galaxy A52 . Ricordiamo che la One UI 4.1 rimuove anche i limiti di prestazioni introdotti con GOS.

Per Galaxy S21 FE invece, il rollout è al momento limitato agli smartphone statunitensi (ma nel giro di quache giorno arriverà sicuramente anche da noi). L'update ha versione firmware pari a G990USQU2CVC3. Galaxy A52 è l'ultimo dispositivo che si sta aggiornando alla One UI 4.1: l'update ha un peso di oltre 1 GB e numero firmware A526BXXU1CVC4. Anche in questo caso arrivano anche le patch di sicurezza di marzo 2022.

Aggiornamenti in arrivo anche per alcuni tablet dell'azienda: Galaxy Tab S6 e Tab S6 Lite infatti stanno ricevendo, per ora soprattutto in Germania, la One UI 4.0, anch'essa basata su Android 12. In particolare, per Tab S6 abbiano numero build T865XXU5DVC3 e patch di sicurezza di febbraio, mentre per Tab S6 Lite abbiamo numero build P615XXU4EVC5 e patch di sicurezza di marzo.