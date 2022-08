Samsung annuncia ufficialmente la One UI 5 Beta con Android 13 per Galaxy S22

Qualche giorno fa abbiamo avuto i primi avvistamenti e ora è ufficiale: Samsung ha annunciato ufficialmente la One UI 5 Beta per i suoi Galaxy S22 . Questo significa che tutti i modelli della serie, ovvero Galaxy S22 , S22+ e S22 Ultra potranno provare con la mano le novità della One UI 5.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto diverse notizie che riguardano lo sviluppo delle prime build della One UI 5 da parte di Samsung. La One UI è l'interfaccia software realizzata da Samsung per personalizzare Android, e la quinta generazione corrisponde alla versione basata su Android 13 .

Quanto appena elencato è solo un sommario. In questo articolo invece abbiamo parlato nel dettaglio di tutte le novità software già avvistate nelle prime beta della One UI 5 con Android 13.

Samsung ha annunciato che la beta della One UI 5 con Android 13 per i suoi Galaxy S22 è ufficialmente disponibile per gli utenti statunitensi, sudcoreani e tedeschi. Niente da fare dunque per l'Italia: ad oggi non sappiamo se in futuro arriverà la possibilità di provare la beta della One UI 5.0 anche da noi o sarà necessario attendere il rilascio della versione definitiva.

Per maggiori dettagli sulla disponibilità della beta della One UI 5 e sulle modalità di installazione vi suggeriamo di fare riferimento al nostro approfondimento che trovate a questo indirizzo.