Samsung, la One UI 4.1.1 sarà basata su Android 12L

Android 12L, sviluppato da Google per migliorare l'esperienza degli utenti su dispositivi con ampio display, potrebbe presto debuttare sui dispositivi Samsung. Sammy Fans, infatti, ha notato che nel registro delle modifiche dell'app One Hand Operation+ di Samsung è menzionato il supporto alla One UI 4.1.1 basata proprio su Android 12L.

I possessori di Galaxy S22, dunque, grazie alla One UI 4.1.1 ed Android 12 L potrebbero beneficiare di diversi miglioramenti, così come quelli di Galaxy Z Fold3, visto che l'aggiornamento di Google è finalizzato soprattutto a rendere più produttivi i dispositivi pieghevoli.