Samsung migliora i famigerati "Game Optimizing Service" nella One UI 4.1

Successivamente Samsung ha riconosciuto le limitazioni, e si è anche scusata con gli investitori per la scelta che portato diversi utenti a lamentarsi. Ora l'azienda sudcoreana ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la serie Galaxy S22, che ha anche l'obiettivo di permettere agli utenti di disabilitare il servizio GOS . L'update arriva con la One UI 4.1 , all'interno della quale troviamo l'opzione Game Booster all'interno della sezione Labs.

Come vedete dagli screenshot presenti in galleria, la sezione permetterà agli utenti di scegliere se abilitare o meno il servizio di ottimizzazione delle performance e dei consumi durante le sessioni di gioco.

L'aggiornamento descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA anche in Europa, ci aspettiamo che nei prossimi giorni il rollout si completerà anche in Italia. Lo stesso "fix" al servizio GOS dovrebbe arrivare anche per i dispositivi della serie Galaxy A.