Samsung si ispira ad iOS 16 per la schermata di blocco della OneUI 5

L'ultimo aggiornamento di iOS ha portato con sé diverse novità dal punto di vista grafico: in particolare, con iOS 16 è arrivata la possibilità di personalizzare la schermata di blocco di iPhone, selezionando diversi font e colori per l'orario e aggiungendo widget direttamente sulla lock screen.

Offerte Amazon

I produttori di smartphone Android, spesso e volentieri, prendono spunto da iPhone per introdurre alcune funzionalità sui propri dispositivi (ne è un esempio la Dynamic Island di iPhone 14 Pro) e Samsung non è da meno: l'azienda coreana infatti vuole prendere spunto dalla schermata di blocco di iPhone per la One UI 5, il prossimo aggiornamento del suo firmware Android.

Con la terza beta della One UI 5, Samsung ha cambiato lo stile grafico delle schermate che raccolgono le tante opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco, in un modo che ricorda molto da vicino quanto visto su iOS 16: per entrambi i sistemi, non manca la possibilità di cambiare il colore dei font, ma la versione della One UI permette di scegliere tra cinque diversi stili per l'orologio e tra sei diversi font, mentre la versione iOS permette solo di scegliere uno degli otto font proposti.