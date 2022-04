Samsung interrompe il supporto software per Galaxy S9

Dopo quattro anni di supporto, Samsung non aggiornerà più i Galaxy S9 e S9+, che debuttarono nel 2018. Sulla sezione dedicata agli update, l'azienda, così come notato da Droid-Life, ha eliminato le pagine dedicate ai suoi vecchi dispositivi. L'ultimo aggiornamento per Galaxy S9 fu Android 10.

La serie, presentata nel marzo 2018, fu accolta abbastanza bene sia dalla critica che dal pubblico, nonostante per alcuni non abbia avuto l'impatto della precedente (S8).