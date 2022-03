Samsung ha rilasciato l'aggiornamento anti-GOS che aumenta le performance

Gli ultimi top di gamma di Samsung , nonostante l'hardware di livello che montano, non hanno buone performance nei giochi : il motivo di questa "limitazione" è di GOS , Game Optimization Service , un servizio che appunto limita le prestazioni di CPU e GPU per evitare il surriscaldamento del dispositivo e quindi una scarica più veloce della batteria.

L'azienda coreana è stata parecchio criticata proprio per questo aspetto e dunque ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento, in rollout in queste ora almeno in Corea del Sud, che promette proprio la rimozione di tutte le limitazioni di CPU e GPU durante i giochi e le attività più pesanti. Il changelog parla anche di una nuova "Modalità di gestione delle prestazioni di gioco" in Game Booster, che purtroppo non sappiamo ancora a cosa serva nello specifico.

L'aggiornamento per Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra è in rollout in Corea del Sud, ma nel giro di qualche settimana al massimo arriverà anche in Europa.