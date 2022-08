Samsung Galaxy Tab A7 Lite ottiene la One UI 4.1 con Android 12

È tempo di aggiornamenti in casa Samsung. Il tablet Galaxy Tab A7 Lite, infatti, riceverà la One UI 4.1 basata su Android 12. Il nuovo aggiornamento, oltre alle nuove funzionalità di Android 12 e dell'interfaccia dell'azienda coreana, introdurrà sul dispositivo anche le patch di sicurezza di luglio 2022. Il firmware in questione porta il numero di versione T225XXU1BVGB ed è in arrivo per gli utenti in Germania e Hong Kong. Prossimamente, il lancio si espanderà ad altri modelli e Paesi.

Questo aggiornamento introdurrà diversi miglioramenti, soprattutto alla gestione della RAM e all'app della fotocamera. Inoltre, non mancheranno dei passi in avanti sul lato della produttività, a partire dal calendario. Insomma, si tratta di un update che consentirà al Galaxy Tab A7 Lite di compiere ulteriori passi in avanti.