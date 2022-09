Samsung aggiorna Galaxy S6: la definizione di duro a morire

I due update sono contrassegnati dalle build G920FXXU6EVG1 e G925FXXU6EVG3 . Si tratta di aggiornamenti che introducono poche novità. Troviamo infatti un fix per il funzionamento del GPS , anche se non è stato chiarito quale fosse nello specifico il problema, e ottimizzazioni varie alla stabilità del sistema.

L'azienda sudcoreana infatti ha rilasciato infatti un nuovo aggiornamento software per Galaxy S6 . Sì, avete capito bene, il Galaxy S6 lanciato nell'ormai lontano 2015 . L'aggiornamento in questione arriva tanto per Galaxy S6 quanto per Galaxy S6 Edge .

L'aggiornamento ha un peso di circa 13 MB, come potete vedere dallo screenshot che trovate alla fine di questo articolo. Non sarebbe incluso l'aggiornamento delle patch di sicurezza Android.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto per Galaxy S6 e S6 Edge è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Belgio e Olanda. Ci aspettiamo che presto arrivi anche qui in Italia.

Vi ricordiamo che Galaxy S6 e S6 Edge sono ormai da diverso tempo non più supportati ufficialmente da Samsung dal punto di vista software. Questo non impedisce al produttore di rilasciare aggiornamenti straordinari, magari per risolvere problemi specifici come è accaduto in questo caso.