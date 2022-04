Serie Samsung Galaxy S22: in arrivo l'aggiornamento con la patch di sicurezza di Maggio 2022

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 stanno iniziando a ricevere un aggiornamento che include al suo interno la patch di sicurezza di Maggio 2022, nonostante il nuovo mese non sia ancora iniziato, ma non è cosa insolita che il colosso sudcoreano giochi di anticipo.

Il numero di build dell'ultima versione del software è S90xEXXS2AVDD, pensato per le varianti globali basate su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il changelog completo non è ancora stato reso noto, ma per ora si è appreso che oltre al nuovo livello di sicurezza, l'update aggiorna anche la versione del bootloader sottostante dalla v1 alla v2.

L'aggiornamento sarà come sempre distribuito via OTA in batch, ed è possibile che saranno necessari un paio di giorni prima di poter notare sui nostri display la notifica di avviso circa la sua disponibilità.