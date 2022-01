Samsung Galaxy S20 e Note 20 si aggiornano: patch di febbraio e ottimizzazioni

Non siamo neanche giunti nel nuovo mese di febbraio che già Samsung inizia a darsi da fare con gli aggiornamenti software. La casa sudcoreana ha appena rilasciato dei nuovi update per le famiglie Galaxy S20 e Galaxy Note 20 .

Samsung non ha specificato di quali ottimizzazioni si tratti, ma potrebbero essere stati risolti gli sporadici problemi di fluidità segnalati da alcuni utenti. Fateci sapere se da voi si verificavano e se sono stati risolti dopo questo aggiornamento.

I due update descritti sono attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti nei Paesi Bassi e Belgio. Ci aspettiamo che nel breve termine il rollout si completerà anche in Italia.