Samsung Galaxy M31 si aggiorna ad Android 12 con One UI 4.1

Il major update per Galaxy M31 arriva con la build M315FXXU2CVCE , la quale è basata su Android 12 e la One UI 4.1 , l'ultimissima versione dell'interfaccia personalizzata da Samsung. L'aggiornamento include dunque tutte le novità di Android 12 ed è accoppiato alle patch di sicurezza Android aggiornate a marzo 2022 .

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA e ha un peso di 2 GB. Non sappiamo se il rollout è stato avviato anche in Italia, fateci sapere se è già arrivato anche dalle vostre parti.