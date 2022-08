Tirate fuori il vecchio Samsung Galaxy J7 dal cassetto: c'è un aggiornamento per lui!

L'aggiornamento in questione è rappresentato dalla build J700FXXU4BVG2 . Il changelog è comprensibilmente esiguo e menziona l'introduzione di alcuni miglioramenti per la stabilità e l'accuratezza del GPS . Sembra invece che le patch di sicurezza sono rimaste aggiornate ad aprile 2018.

A conferma di ciò nelle ultime ore sono emerse informazioni in merito ad un inaspettato aggiornamento software rilasciato per Galaxy J7 , lo smartphone di Samsung di fascia medio-bassa lanciato ben 7 anni fa .

Questa considerazione vale in particolar modo per i suoi modelli di punta, ovvero i suoi top di gamma e quelli di fascia alta. Proprio pochi giorni fa abbiamo visto il produttore sudcoreano lanciare ufficialmente il programma beta di Android 13 con la One UI 5 per i suoi Galaxy S22 , S22+ e S22 Ultra . Questo vale però anche per i modelli di fascia più bassa .

Samsung è un leader assoluto nel mercato smartphone e negli ultimi anni si è distinto parecchio in positivo anche per la rapidità degli aggiornamenti software rilasciati ai suoi modelli Android .

Lo sforzo di Samsung nel supportare i suoi dispositivi anche ben oltre il periodo assicurato secondo i termini di garanzia è sicuramente da apprezzare, in un contesto in cui gli altri produttori non mostrano la stessa dedizione nei confronti del supporto software ai propri smartphone dopo un certo periodo di tempo dal lancio sul mercato.

L'aggiornamento descritto per Galaxy J7 è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale, pertanto dovreste riceverlo a breve, nel caso usaste ancora il dispositivo di Samsung.

Proprio a proposito di Samsung, vi ricordiamo che oggi si è svolto uno degli eventi principali dell'anno per l'azienda. Parliamo del Samsung Unpacked, l'evento in cui abbiamo visto ufficializzare i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Per maggiori dettagli sui prezzi di lancio in Italia vi rimandiamo a questo articolo.