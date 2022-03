Samsung Galaxy A71 si aggiorna ad Android 12

Il major update per il medio-gamma di casa Samsung arriva con la build A715FZHU8CVB6 . Si tratta dunque di Android 12 con la One UI 4.0 . L'update arriva anche con le patch di sicurezza Android aggiornate a febbraio 2022 .

L'aggiornamento era ampiamente previsto da parte di Samsung, e sappiamo anche che il prossimo anno arriverà Android 13 con la One UI 5. La distribuzione è attualmente in corso via OTA a Hong Kong, entro le prossime settimane dovrebbe allargarsi all'Europa.