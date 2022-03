Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna con la One UI 4.1 ma non con tutte le sue funzioni

L'aggiornamento per Galaxy A42 5G corrisponde alla build A426BXXU3DVC2 ed è ovviamente basato su Android 12 con la One UI 4.1. Le novità introdotte consistono nel Live Sharing di Google Duo , nuove personalizzazioni per i temi dinamici di Android 12, nuove opzioni per l'app Samsung Notes , condivisione rapida delle credenziali Wi-Fi .

Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per Galaxy A42 5G , un update importante che introduce la One UI 4.1 .

Oltre a questo, Samsung ha migliorato la correzione grammaticale automatica con la tastiera, così come la personalizzazione delle Emoji AR. Nella One UI 4.1 troviamo Smart Switch, la funzionalità per importare rapidamente dati da un vecchio dispositivo.

A differenza delle novità introdotte con la One UI 4.1 per gli attuali top di gamma Samsung però Galaxy A42 5G non riceve gli Smart Widgets.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Europa, quindi potete aspettarvidi riceverlo anche in Italia a breve.