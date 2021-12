Samsung e Android 12: tocca a Galaxy S10 5G e al primo Galaxy Fold

Per Galaxy S10 5G, si tratta dell'aggiornamento con versione firmware pari a G977BXXUBGULB: questo include anche le patch di sicurezza di dicembre 2021 e correzioni di bug. Per il momento, l'update è in rollout in Svizzera, ma arriverà presto anche in Italia.

Per Galaxy Fold di prima generazione, si tratta dell'aggiornamento con versione firmware F900FXXU6GUL9 e anche in questo caso sono incluse le patch di dicembre e diversi miglioramenti vari. L'update è stato avvistato in Francia, ma anche questo sarà presto disponibile in tutto il mondo. Come sempre, potete controllare la presenza di aggiornamenti dalle impostazioni del dispositivo.