Samsung sorprende tutti: rilasciato un aggiornamento per Galaxy S7 e Galaxy S8

Abitualmente, a cinque anni dal loro debutto, gli smartphone Android non ricevono più alcun aggiornamento, nemmeno quelli inerenti alla sicurezza. Tuttavia, in sporadici casi, si può registrare qualche eccezione, come ad esempio è accaduto in casa Samsung con i "vecchi" Galaxy S7 e Galaxy S8. Entrambi i dispositivi, infatti, a sorpresa, hanno ricevuto un update mirato a superare un problema con il GPS.

Nel dettaglio, l'azienda coreana per l'S7 ha distribuito un aggiornamento del firmware da 31 MB - versione G93*FXXU8EVG3 – che dovrebbe consentire al cellulare di non avere più criticità con il GPS (come già accennato in precedenza, l'update non contiene nessuna nuova patch di sicurezza). Per l'S8, invece, l'aggiornamento - versione G95*FXXUCDVG4 – ha un peso complessivo ben diverso: circa 420 MB. In ogni caso, però, nessuna novità eclatante: anche in questo caso, infatti, le patch sono rimaste ferme a quelle del 1° aprile 2021.