Salto di qualità per la modalità Ospite di Android 13: ecco le novità

Per essere soltanto una prima Developer Preview, quella di Android 13, apporta davvero tante novità. Nelle ultime ore sono emerse anche quelle che riguardano la nuova modalità Ospite di Android.

Da sempre Google ha proposto la possibilità di impostare una modalità Ospite sui dispositivi Android, per permettere ad altri utenti, rispetto al possessore del dispositivo, di usare il device senza impiegare troppo tempo. Con Android 13 le cose miglioreranno ancora: gli screenshot in galleria mostrano come sarà possibile, per l'utente principale e proprietario del dispositivo, impostare quali app dovranno essere pre-caricate per l'eventuale Ospite.