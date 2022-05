ROG Phone 3 è pronto per Android 12: ASUS rilascia la prima beta

Sembra che ASUS ci tenga davvero molto al supporto dei propri smartphone: l'azienda taiwanese ha infatti rilasciato quasi a sorpresa l'aggiornamento beta di Android 12 per il suo ROG Phone 3, dispositivo rilasciato ormai da due anni. In realtà, ASUS aveva comunque promesso l'update a Android 12 per lo smartphone durante il secondo trimestre del 2022.

Android 12 porta davvero tante novità su ASUS ROG Phone 3: oltre a tutte le feature incluse con la nuova versione del sistema operativo, non mancano miglioramenti, anche grafici, alla ZenUI e a tantissime app come File Manager, Calcolatrice, Orologio e tante altre. L'update in questione è caratterizzato dal numero build 31.0210.0210.160.