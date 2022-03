Realme UI 3.0 Open Beta e Early Access disponibile per Realme X50 Pro, 8s, C25s e tanti altri

Realme si è da poco aggiunta alla lista delle aziende che hanno rilasciato (o stanno rilasciando) Android 12 per i propri dispositivi: a gennaio , la società ha infatti reso pubbliche le tempistiche di update per moltissimi suoi smartphone, mentre adesso iniziano ad arrivare le prime versioni beta della Realme UI 3.0.

Stando a quanto si legge su un post ufficiale pubblicato sul forum di Realme, le prime build Early Access della Realme UI 3.0, ovviamente basata su Android 12, sono ora disponibili per Realme 8s 5G, Realme C25s e Narzo 50A. Inoltre, sono ora disponibili le build Open Beta per Realme C25 and X50 Pro. In entrambi i casi, per provare questo nuovo software basta registrarsi al programma Early Access o Open Beta dalle impostazioni, sotto la voce Aggiornamenti software.

Inutile dire che, trattandosi di firmware ancora incompleti, potrebbero esserci bug o problemi più o meno gravi, dunque sarebbe meglio eseguire un backup prima di procedere con l'installazione della Realme UI 3.0.