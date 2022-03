Realme GT Master Edition si aggiorna ad Android 12

Il major update ad Android 12 per Realme GT Master Edition arriva in versione stabile dopo che, alla fine dello scorso anno, Realme aveva aperto il canale di beta testing di Android 12. L'aggiornamento arriva insieme alle novità della realme UI 3.0 , la nuova personalizzazione di Android realizzata da Realme proprio in occasione del rilascio di Android 12.

L'aggiornamento per Realme GT Master Edition dovrebbe già essere in fase di distribuzione via OTA, anche se non è noto in quali regioni geografiche sia stato avviato il rollout. Fateci sapere se è già arrivato dalle vostre parti.