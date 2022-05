Realme GT 2 Pro si aggiorna: arriva la Beta 1 di Android 13

Anche in questo caso, si tratta di una Developer Preview pensata appunto per gli sviluppatori che vogliono adattare le proprie applicazioni ad Android 13: al momento mancano ancora molte funzioni e potrebbero essere presenti bug più o meno gravi che verranno corretti con le prossime build, motivo per cui sconsigliamo di installare questa prima beta sul proprio dispositivo personale. Realme ha dichiarato che durante l'installazione saranno cancellati tutti i dati e che alcune parti del sistema non funzionano a dovere.

Per tutte le informazioni su questa Beta 1 di Android 13 per Realme GT 2 Pro, tra cui anche le istruzioni per installare l'update, vi rimandiamo alla pagina dedicata del forum di Realme.