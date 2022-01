Realme annuncia Android 12: tempistiche e modelli per il major update

A pochi mesi dal rilascio della versione stabile di Android 12 da parte di Google, sono diversi i produttori che stanno preparando il major update per i loro modelli sul mercato. In prima fila troviamo Realme .

L'immagine che trovate qui in basso riassume le tempistiche appena descritte. Oltre alle attese novità di Android 12 stock, Realme annuncia che ci sarà il nuovo motore grafico AI Smooth, il quale apporterà benefici alle performance. Altre novità arriveranno per l'Always On Display, supporto alle Omoji, e alle opzioni di privacy.