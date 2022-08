Quando arriva la One UI 5 di Samsung con Android 13

Samsung è un leader assoluto nel mercato smartphone e negli ultimi anni si è distinto parecchio in positivo anche per la rapidità degli aggiornamenti software rilasciati ai suoi modelli Android.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto diverse notizie che riguardano lo sviluppo delle prime build della One UI 5 da parte di Samsung. La One UI è l'interfaccia software realizzata da Samsung per personalizzare Android, e la quinta generazione corrisponde alla versione basata su Android 13.

Dopo l'annuncio ufficiale della One UI 5 basata su Android 13 per i suoi Galaxy S22, è giunto il momento di capire quando Samsung ha intenzione di lanciare la prima versione stabile del suo major update. Nelle ultime ore sono emerse importanti informazioni in merito da SamMobile.

Il primo rollout della versione stabile della One UI 5 con Android 13 dovrebbe avvenire a ottobre. I primi a beneficiarne, come era ovvio aspettarsi, dovrebbe essere i top di gamma Samsung. Il major update dovrebbe quindi partire per per Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra dal 17 o 19 ottobre.