Quali smartphone POCO riceveranno la MIUI 13

La MIUI 13 di Xiaomi è l'ultimissima versione della sua personalizzazione di Android ed è già in fase di distribuzione in versione Global per alcuni dispositivi. Questa verrà ricevuta anche dai modelli POCO, da poco sappiamo quali saranno.

POCO ha annunciato quali saranno i primi modelli a ricevere l'aggiornamento ufficiale alla MIUI 13 subito dopo un evento ufficiale che ha tenuto in India. Andiamo a vederli insieme: