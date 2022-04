Google rilascia la nuova QPR3 Beta di Android 12 per i Pixel: novità per la sicurezza

Qualche giorno fa abbiamo visto come Samsung ha tempestivamente aggiornato i suoi Galaxy S22 per risolvere Dirty Pipe, e nelle ultime ore Google ha fatto lo stesso . L'aggiornamento riguarda la QPR3 Beta di Android 12 la beta di Android che permette di testare in anteprima le novità che arriveranno con il successivo Feature Drop di Google.

L'aggiornamento in questione dovrebbe includere il kernel Linux aggiornato, in modo che non risulti più vulnerabile a Dirty Pipe. Abbiamo installato l'aggiornamento da poche ore su Pixel 6, dove ha un peso di circa 90 MB, e non abbiamo notato ulteriori novità.

Vi ricordiamo che l'update è riservato esclusivamente a coloro che hanno aderito al canale QPR. Presumiamo che Google rilascerà il fix a Dirty Pipe anche con il prossimo update stabile di Android 12.