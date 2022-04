La prima Developer Preview di Privacy Sandbox è disponibile su Android

La prima Developer Preview di Privacy Sandbox per Android è finalmente disponibile. Prima di addentrarci nei dettagli, ricordiamo che si tratta di un piano di Google nato allo scopo di eliminare i cookie di terze parti e sostituirli, passo dopo passo, con nuovi standard. "Privacy Sandbox su Android nasce per abilitare nuove soluzioni pubblicitarie che migliorano la privacy degli utenti e forniscono a sviluppatori e aziende gli strumenti per avere successo sui dispositivi mobili" si può leggere sul blog degli sviluppatori di Android.